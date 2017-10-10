سائقو الشاحنات بالمنطقة الغربية يواصلون اعتصامهم المفتوح .





غريان 10 أكتوبر 2017م -( وال ) - يواصل سائقو شاحنات النقل الثقيل

في المنطقة الغربية في تنفيذ اعتصامٌ مفتوح وقفل الطريق الرابط بين

الشمال والجنوب أمام الشاحنات عند منطقة الهيرة وذلك احتجاجاً على سوء

المعاملة التي يتعرضون لها بالمنافذ الحدودية .

وأوضح أحد السائقين المشاركين في الاعتصام "ربيع أبوظهير" في تصريح

لمراسل وكالة الأنباء الليبية بغريان أن هذا الاعتصام يأتي احتجاجاً على

المعاملة السيئة وعرقلة عبور الشاحنات من وإلى تونس عبر المنافذ لفترات

تصل لأكثر من أسبوع في بعض الأحيان وتعرض السائقين بالمنافذ وبالبوابات

الداخلية للابتزاز والضغط لدفع رشاوي بالإكراه .

هذا وقد قام المجلس البلدي غريان بالتواصل مع المعتصمين للوقوف

على مطالبهم ، حيث التقى عضو المجلس البلدي غريان "عبد الفتاح داير

الليل" بالمعتصمين واستمع لمطالبهم التي وصفها بالمشروعة .

وأفاد "داير الليل" مراسل وكالة الأنباء الليبية بأن المجلس البلدي

غريان يتفهم المعاناة التي يتعرض لها مالكي الشاحنات.

واضاف قام المجلس البلدي بمخاطبة المجلس الرئاسي ، ووزير المواصلات

، والجهات المشرفة على المنافذ الحدودية بهذا الخصوص ، كما أنه على تواصل

مع المجالس البلدية بالمنطقة الغربية ، وهم بصدد الدعوة لعقد اجتماع

للنظر في هذه المشكلة التي تمس قوت الليبيين ، وتؤثر على الاقتصاد الوطني

.

( وال غريان ) .