إدارة مصرف السراى للتجارة والإستثمار تقيم ورشة عمل بمدينة بنغازى حول" بطاقة تاجر " .







طرابلس 10 أكتوبر 2017 (وال) - ذكر المهندس " أحمد محمد صنوك " المدير

التنفيذي لخدمات الدفع الألكتروني المصرفية بمصرف السراى للتجارة

والإستثماران المصرف بصدد تنظيم ورشة عمل بمدينة بنغازى في شهر نوفمبر

القادم ، وذلك للتعريف بالمنتج الجديد من قبل المصرف وهو " بطاقة تاجر .

وأشار المهندس " صنوك " على هامش ورشة العمل التي نظمها المصرف يوم أمس

بطرابلس ، بالتعاون مع شركة " تداول " للتقنية الالكترونية حول" بطاقة

تاجر " ان انعقاد هذه الورشة يأتى تزامنا مع قيام مصرف السراى للتجارة

والإستثمار بإفتتاح فرع له بالمنطقة الشرقية ليتولى تقديم خدمات مصرفية

على مستوى راقي .



( وال )