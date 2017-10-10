إدارة مصرف السراى للتجارة والإستثمار تقيم ورشة عمل بمدينة بنغازى حول" بطاقة تاجر " .الثلاثاء ، 10-10-2017 - 11:49:00




طرابلس 10 أكتوبر 2017 (وال) - ذكر المهندس " أحمد محمد صنوك " المدير
التنفيذي لخدمات الدفع الألكتروني المصرفية بمصرف السراى للتجارة
والإستثماران المصرف بصدد تنظيم ورشة عمل بمدينة بنغازى في شهر نوفمبر
القادم ، وذلك للتعريف بالمنتج الجديد من قبل المصرف وهو " بطاقة تاجر .
وأشار المهندس " صنوك " على هامش ورشة العمل التي نظمها المصرف يوم أمس
بطرابلس ، بالتعاون مع شركة " تداول " للتقنية الالكترونية حول" بطاقة
تاجر " ان انعقاد هذه الورشة يأتى تزامنا مع قيام مصرف السراى للتجارة
والإستثمار بإفتتاح فرع له بالمنطقة الشرقية ليتولى تقديم خدمات مصرفية
على مستوى راقي .

( وال )

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