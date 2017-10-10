المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا تقدم مساعدات غذائية وطبية للمهاجرين غير الشرعيين بمدينة صبراته .





صبراته 10 أكتوبر 2017 ( وال )- قام فريق طبي تابع للمنظمة الدولية

للهجرة العاملة في ليبيا بزيارة إلى مكان ايواء المهاجرين غير الشرعيين

بمدينة صبراته يتواجد به 2500 مهاجر.

وذكرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع الـ "فيسبوك " بانها قدمت

مساعدات صحية ، تمثلت في أغطية لنحو 1700 مهاجر ، ووجبات غذائية مستعجلة

.

وأكدت المنظمة بان هناك حاجة مستعجلة لتقديم الخدمات الأساسية مثل

الطعام ، والماء ، والمساعدات الطبية لهؤلاء المهاجرين .

( وال )