الطيران العراقي يقتل 17 ارهابيا قرب الحدود مع سوريا.





بغداد 10 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلن الطيران العراقي، اليوم الثلاثاء،

مقتل 17 ارهابيا داعشيا قرب مدينة القائم المحاذية للحدود السورية.

وقال مصدر مسؤول عسكري بالانبار" في تصريح صحفي " إن طيران

الحربي نفذ طلعات جوية على طريق عكاشات- القائم وعلى مقربة من الحدود

العراقية مع سوريا وتمكن من قتل 17 ارهابيا، وتدمير عدد من المعدات

الغسكرية ، مضيفا ان القوات العراقية تتقدم باتجاه مدينة القائم لتحريرها

من عصابات الارهاب.

...( وال ) ...