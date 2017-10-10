الطيران العراقي يقتل 17 ارهابيا قرب الحدود مع سوريا.
الثلاثاء ، 10- 10- 2017 - 11:02:00
بغداد 10 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلن الطيران العراقي، اليوم الثلاثاء،
مقتل 17 ارهابيا داعشيا قرب مدينة القائم المحاذية للحدود السورية.
وقال مصدر مسؤول عسكري بالانبار" في تصريح صحفي " إن طيران
الحربي نفذ طلعات جوية على طريق عكاشات- القائم وعلى مقربة من الحدود
العراقية مع سوريا وتمكن من قتل 17 ارهابيا، وتدمير عدد من المعدات
الغسكرية ، مضيفا ان القوات العراقية تتقدم باتجاه مدينة القائم لتحريرها
من عصابات الارهاب.
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