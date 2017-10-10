الرئاسي يخصص ثلاثة ملايين دينار لاستكمال صيانة مستشفى كاباو وحل مشكلة المياه بالمدينة .



طرابلس 10 أكتوبر 2017 ( وال ) - قرر المجلس الرئاسي تخصيص ثلاثة ملايين

دينار لصالح المجلس البلدي كاباو .

وحدد المجلس في قراره رقم ( 838 ) لسنة 2017 صرف هذا المبلغ على النحو

التالي :

- اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار لاستكمال صيانة غرفة العمليات وغرفة

الإنعاش والعناية الفائقة بمستشفى كاباو .

- خمسمائة ألف دينار للمضخات الغاطسة والمضخات السطحية الدافعة وخدمات

المياه بالمدينة ، خصما من بند الطوارئ ، ووفقا للتشريعات النافذة .



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