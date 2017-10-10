الرئاسي يخصص ثلاثة ملايين دينار لاستكمال صيانة مستشفى كاباو وحل مشكلة المياه بالمدينة .الثلاثاء ، 10-10-2017 - 10:57:00

الرئاسي يخصص ثلاثة ملايين دينار لاستكمال صيانة مستشفى كاباو وحل مشكلة المياه بالمدينة .
طرابلس 10 أكتوبر 2017 ( وال ) - قرر المجلس الرئاسي تخصيص ثلاثة ملايين
دينار لصالح المجلس البلدي كاباو .
وحدد المجلس في قراره رقم ( 838 ) لسنة 2017 صرف هذا المبلغ على النحو
التالي :
- اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار لاستكمال صيانة غرفة العمليات وغرفة
الإنعاش والعناية الفائقة بمستشفى كاباو .
- خمسمائة ألف دينار للمضخات الغاطسة والمضخات السطحية الدافعة وخدمات
المياه بالمدينة ، خصما من بند الطوارئ ، ووفقا للتشريعات النافذة .

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