الرئاسي يخصص ثلاثة ملايين دينار لاستكمال صيانة مستشفى كاباو وحل مشكلة المياه بالمدينة .
الثلاثاء ، 10- 10- 2017 - 10:57:00
طرابلس 10 أكتوبر 2017 ( وال ) - قرر المجلس الرئاسي تخصيص ثلاثة ملايين
دينار لصالح المجلس البلدي كاباو .
وحدد المجلس في قراره رقم ( 838 ) لسنة 2017 صرف هذا المبلغ على النحو
التالي :
- اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار لاستكمال صيانة غرفة العمليات وغرفة
الإنعاش والعناية الفائقة بمستشفى كاباو .
- خمسمائة ألف دينار للمضخات الغاطسة والمضخات السطحية الدافعة وخدمات
المياه بالمدينة ، خصما من بند الطوارئ ، ووفقا للتشريعات النافذة .
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