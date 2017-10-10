مجلس النواب يقر التعديل الخاص بأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين .
الثلاثاء ، 10- 10- 2017 - 10:51:00
طبرق 10 أكتوبر 2017 ( وال ) - أعلن المتحدث باسم مجلس النواب " عبد
الله بليحق " أن المجلس أقر في جلسته التي عقدها بطبرق مساء أمس التعديل
الخاص بأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وان يكون رئيس حكومة
الوفاق الوطني منفصل عن المجلس الرئاسي .
وأكد " بليحق " في تصريح له أن جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء أمس
وحضرها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والنائب الثاني " حميد حومة
" وبنصاب قانوني بلغ ( 104 ) نائب ناقشت ماتوصلت إليه لجنة الحوار
المكلفة من مجلس النواب في جلسات الحوار التي جمعتها مع لجنة المجلس
الأعلى للدولة مؤخرا بتونس برعاية الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن النواب
استمعوا إلى التقرير الخاص الذي تلاه رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب
الدكتور " عبد السلام نصية " .
وأشار " بليحق " إلى أن المجلس سيستأنف جلسته اليوم الثلاثاء لمناقشة
بقية التعديلات الخاصة بالاتفاق السياسي .
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