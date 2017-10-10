مجلس النواب يقر التعديل الخاص بأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين .



طبرق 10 أكتوبر 2017 ( وال ) - أعلن المتحدث باسم مجلس النواب " عبد

الله بليحق " أن المجلس أقر في جلسته التي عقدها بطبرق مساء أمس التعديل

الخاص بأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وان يكون رئيس حكومة

الوفاق الوطني منفصل عن المجلس الرئاسي .

وأكد " بليحق " في تصريح له أن جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء أمس

وحضرها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والنائب الثاني " حميد حومة

" وبنصاب قانوني بلغ ( 104 ) نائب ناقشت ماتوصلت إليه لجنة الحوار

المكلفة من مجلس النواب في جلسات الحوار التي جمعتها مع لجنة المجلس

الأعلى للدولة مؤخرا بتونس برعاية الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن النواب

استمعوا إلى التقرير الخاص الذي تلاه رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب

الدكتور " عبد السلام نصية " .

وأشار " بليحق " إلى أن المجلس سيستأنف جلسته اليوم الثلاثاء لمناقشة

بقية التعديلات الخاصة بالاتفاق السياسي .



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