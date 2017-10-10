الصين تطلق قمرا صناعيا فنزويليا للاستشعار عن بعد.الثلاثاء ، 10-10-2017 - 10:39:00



جيوتشيوان 10كتوبر 2017 ( وال) - أطلقت الصين القمر الصناعي الفنزويلي
للاستشعار عن بعد (في آر إس إس-2)، إلى مداره من مركز جيوتشيوان لإطلاق
الأقمار الصناعية في صحراء غوبي بشمال غربي الصين مساء أمس الاثنين .
وذكرت وكالة الانباء الصينية أن القمر الصناعي اطلق بواسطة الصاروخ
الصيني الحامل "لونغ مارش-2دي"، الذي صممته أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا
الرحلات الفضائية.
وهذه هي المهمة الـ252 لعائلة الصاروخ "لونغ مارش".
ويعد القمر الصناعي (في آر إس إس-2) القمر الصناعي الثالث الذي
تطلقه الصين وفنزويلا معا، كما أنه ثاني قمر استشعار عن بعد لفنزويلا .
وستستخدم فنزويلا القمر بشكل أساسي للتنقيب عن الموارد الأرضية وحماية
البيئة ومراقبة الكوارث وإدارتها وتقدير إنتاج المحاصيل وتخطيط المدن.

وفي 2008 أطلقت الصين أول قمر صناعي لفنزويلا -- فينيسات-1 أو "سيمون
بوليفار" -- والذي حمل معدات اتصالات.
وفي 2012، تم إطلاق أول قمر فنزويلي للاستشعار عن بعد، (في آر إس إس-1)،
إلى الفضاء من الصين.

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