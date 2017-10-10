الصين تطلق قمرا صناعيا فنزويليا للاستشعار عن بعد.





جيوتشيوان 10كتوبر 2017 ( وال) - أطلقت الصين القمر الصناعي الفنزويلي

للاستشعار عن بعد (في آر إس إس-2)، إلى مداره من مركز جيوتشيوان لإطلاق

الأقمار الصناعية في صحراء غوبي بشمال غربي الصين مساء أمس الاثنين .

وذكرت وكالة الانباء الصينية أن القمر الصناعي اطلق بواسطة الصاروخ

الصيني الحامل "لونغ مارش-2دي"، الذي صممته أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا

الرحلات الفضائية.

وهذه هي المهمة الـ252 لعائلة الصاروخ "لونغ مارش".

ويعد القمر الصناعي (في آر إس إس-2) القمر الصناعي الثالث الذي

تطلقه الصين وفنزويلا معا، كما أنه ثاني قمر استشعار عن بعد لفنزويلا .

وستستخدم فنزويلا القمر بشكل أساسي للتنقيب عن الموارد الأرضية وحماية

البيئة ومراقبة الكوارث وإدارتها وتقدير إنتاج المحاصيل وتخطيط المدن.



وفي 2008 أطلقت الصين أول قمر صناعي لفنزويلا -- فينيسات-1 أو "سيمون

بوليفار" -- والذي حمل معدات اتصالات.

وفي 2012، تم إطلاق أول قمر فنزويلي للاستشعار عن بعد، (في آر إس إس-1)،

إلى الفضاء من الصين.