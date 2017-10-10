مراقبو تعليم بعض البلديات يستعرضون استعداد مناطقهم التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد .









طرابلس 10 أكتوبر 2017 (وال) - استعرض مراقبو تعليم طرابلس الكبرى

وعدد من البلديات في اجتماع لهم بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان

والتعليم استعداد مناطقهم التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد والذي

من المقرر أن ينطلق الأحد القادم الموافق للخامس عشر من شهر أكتوبر

الجاري .

وتضمن الاجتماع الذي احتضنه مقر مصلحة المرافق التعليمية بطرابلس

الاثنين مناقشة السبل الكفيلة لإنجاح انطلاق العام الدراسي الجديد في

موعده ووضع آلية موحدة بين مراقبات التعليم للتعاطي مع مطالب المعلمين

-التي وصفها المجتمعون بالمشروعة- فضلا عن مراجعة احتياجات المدارس من

المستلزمات الدراسية وتحديد الموقف التنفيذي لتوزيع الكتاب المدرسي وضمان

وصوله إلى حقيبة الطالب مع أول يوم دراسي ِ .

من جهته أشار وكيل وزارة التعليم إلى ضرورة الالتزام بموعد انطلاق

العام الدراسي في موعده المحدد والتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة

بشأن " مطالب المعلمين " والتسريع في تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة

وضرورة إعادة تنظيم البيت الداخلي لقطاع التعليم وترسيم الوصف الوظيفي

داخل المدارس من خلال تفعيل الملاك الوظيفي ومشروع الاحتياط العام .

يشار إلى أن الاجتماع تم بحضور مراقبي تعليم بلديات ( طرابلس المركز -

ابوسليم - سوق الجمعة - عين زارة - تاجوراء جنزور - السواني بن أدم -

الماية - حي الاندلس - الخمس - زليطن - مسلاتة - قصر خيار - الزاوية -

الزاوية الجنوب ) ، إضافة إلى عدد من مديري إدارات ومكاتب وزارة التعليم

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( وال )