برنامج الامم المتحدة الانمائى يشرع في تنفيذ عدة مشروعات بسرت .



سرت 10 اكتوبر 2017 (وال)_ أكد منسق مشاريع برنامج الامم

المتحدة الانمائى بسرت انة سيتم صيانة عدد 8 مدارس تضررت جراء حرب تحرير

المدينة من تنظيم الدولة الارهابي العام الماضى.

وبين ان المدارس المستهدفة بالصيانة التى سينفدها برنامج الامم

المتحدة الانمائى بالتعاون مع بلدية سرت هى الفتح والاتحاد وخولة بنت

الازور واليرموك وعقبة بن نافع والخلود وطلائع النصر والاتحاد والجيل

الجديد وان برنامج الامم المتحدة الانمائى .

وأوضح المنسق في تصريح لوكالة الانباء الليبية انه سيتم ايضا توريد

عدد 8 سيارات كبيرة لنقل القمامة مع عدد 200 صندوق للقمامة سيتم تسليمها

للشركة العامة لخدمات النظافة بسرت .

وأضاف سيتم كذلك توريد عدد 7 مضخات كبيرة لمحطات الصرف الصحى وعدد

6 مصخات كبيرة لمحطات المياه مع كامل معداتها وقطع الغيار وكوابل

التوصيلات الكهربائية وسيتم تسليمها لمكتب الشركة العامة للمياه والصرف

الصحى بسرت .. بالاضافة إلى صيانة مجمع عيادات سرت وعدد من المرافق

الصحية التابعة لقطاع الصحة قريبا.

واشار الى قيمة هذة المشروعات التى ينفدها برنامج الامم المتحدة

الانمائى بسرت تبلغ قيمتها ( 7,5 ) سبعة مليون ونصف المليون دولار .



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