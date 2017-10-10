كوريا الجنوبية تطور نظاما قتاليا لغواصة هجومية.





سيول 10 اكتوبر 2017 (وال) - أعلنت وكالة التسليح الحكومية في كوريا

الجنوبية اليوم الثلاثاء نجاحها في تطوير نظام قتالي لغواصة هجومية زنة 3

آلاف طن.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن كوريا الجنوبية

تعتزم بناء ما مجموعه 9 غواصات تزن 3 آلاف طن بتقنياتها الخاصة بها في

إطار مشروع "تشانغ بوغو" الثالث.

ومن المقرر إطلاق أول مشروع في العام القادم، وفقا لما ذكرت إدارة

برنامج مكتسبات الدفاع.

وسوف تحل هذه الغواصات على مراحل محل الغواصات البحرية التسعة المعمرة

التي تزن 1200 طن، كما أن كوريا تمتلك تسع غواصات تزن 1800 طن تعمل

بالديزل والكهرباء.

ودفعت وكالة مكتسبات الدفاع بالشراكة مع وكالة تنمية الدفاع والشركات

المتعاقدة، إلى تطوير محلي لنظام قتالي ذي صلة يعتبر "دماغ" أسلحة

الغواصة.



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