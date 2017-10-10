مؤشر نيكي يقترب من أعلى مستوى في 21 عاما عند الإغلاق.





طوكيو 10 اكتوبر 2017 (وال) - اقترب المؤشر نيكي القياسي من أعلى مستوى

في 21 عاما اليوم الثلاثاء بعد عطلة امتدت لثلاثة أيام وسط توقعات

باستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي مدعوما بالمعنويات.

وارتفع نيكي 6ر0 في المئة مسجلا 51ر20823 نقطة وكان سجل في وقت سابق

أعلى مستوى في عامين عند 66ر20823 ويتجه نحو أعلى مستوى في 21 عاما.

وعاد المستثمرون بعد عطلة العيد الوطني في اليابان ليجدوا أن الين

انخفض خلال نهاية الأسبوع كما ينظر لبيانات الأجور القوية في الولايات

المتحدة على أنها مؤشر لاحتمال ارتفاع معدل التضخم ما يلمح لرفع مجلس

الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وصعود الدولار.

وهوى سهم كوبي ستيل ثالث أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان ، بعد أن

كشفت عن بيانات غير صحيحة تظهر أن منتجاتها مطابقة لمواصفات العملاء.

وقالت الشركة يوم الاثنين إن نحو أربعة في المئة من منتجات الألومنيوم

والنحاس التي شحنت في الفترة من سبتمبر 2017 إلى أغسطس 2018 تحمل

معلومات خاطئة بشأن مطابقتها لمواصفات العملاء.

وارتفع سهم تويوتا موتور 6ر1 في المئة في حين زاد كل من سهم ميتسوبيشي

موتورز وطوكيو الكترون 9ر1 في المئة.



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