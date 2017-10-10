كلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة تجري امتحان مفاضلة للطلبة
المتقدمين للدراسة .
الثلاثاء ، 10- 10- 2017 - 09:32:00
ترهونة 10 اكتوبر 2017 ( وال ) - اجرت كلية الدراسات العليا بجامعة
الزيتونة بترهونة أمس الاثنين امتحان مفاضلة للطلبة المتقدمين للدراسة
بقسم المحاسبة للعام الجامعي 2017/ 2018 .
وأوضح الدكتور " جمعة عمر الاحمر " عميد كلية الدراسات العليا
بالجامعة ، أن هذا الامتحان تم بعد الحصول على الاذن من ضمان الجودة من
وزارة التعليم بشأن افتتاح قسم للمحاسبة بكلية الدراسات العليا ، وبلغ
عدد المتقدمين للامتحان 120 طالبا وطالبة .
وأشار " الاحمر " إلى أن الكلية شرعت في افتتاح اقسام جديدة للدرسات
العليا في تخصصات - القانون الجنائي والشريعة والدراسات الاسلامية وعلم
الاجتماع ، مؤكدا بأنه سيتم افتتاح ايضا اقسام جديدة خلال العام الجامعي
القادم في تخصصات الاعلام ، والخدمة الاجتماعية ،واللغة العربية ، وعلم
النفس ، والاقتصاد ، والتمويل والمصارف .
...(وال ترهونة)...