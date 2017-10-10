كلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة تجري امتحان مفاضلة للطلبة المتقدمين للدراسة .





ترهونة 10 اكتوبر 2017 ( وال ) - اجرت كلية الدراسات العليا بجامعة

الزيتونة بترهونة أمس الاثنين امتحان مفاضلة للطلبة المتقدمين للدراسة

بقسم المحاسبة للعام الجامعي 2017/ 2018 .

وأوضح الدكتور " جمعة عمر الاحمر " عميد كلية الدراسات العليا

بالجامعة ، أن هذا الامتحان تم بعد الحصول على الاذن من ضمان الجودة من

وزارة التعليم بشأن افتتاح قسم للمحاسبة بكلية الدراسات العليا ، وبلغ

عدد المتقدمين للامتحان 120 طالبا وطالبة .

وأشار " الاحمر " إلى أن الكلية شرعت في افتتاح اقسام جديدة للدرسات

العليا في تخصصات - القانون الجنائي والشريعة والدراسات الاسلامية وعلم

الاجتماع ، مؤكدا بأنه سيتم افتتاح ايضا اقسام جديدة خلال العام الجامعي

القادم في تخصصات الاعلام ، والخدمة الاجتماعية ،واللغة العربية ، وعلم

النفس ، والاقتصاد ، والتمويل والمصارف .

...(وال ترهونة)...