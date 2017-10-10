اجتماع بسرت لمتابعة المعوقات التى تواجة صندوق الزكاة .





سرت 10 اكتوبر 2017 ( وال )- عقد بسرت اجتماع موسع أمس الاثنين ضم

عميد البلدية السيد " مختار المعدانى " ومدير مكتب صندوق الزكاة بسرت

السيد " عزالدين عبد القادر " وعدد من رؤوساء الاقسام بالصندوق .

وقال مسؤول الاعلام بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إن

الاجتماع خصص لمتابعة المعوقات التى تواجة الصندوق وخاصة جباية الزكاة .

وقدم مدير الصندوق خلال الاجتماع تعريفا عاما بنشاطات الصندوق

والمعوقات التى تواجه سير عمله . وأكد عميد البلدية استعداد المجلس لدعم مكتب الصندوق للقيام بعملة

والوقوف مع المحتاجين والاسرة المعوزة .

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