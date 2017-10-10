اجتماع بسرت لمتابعة المعوقات التى تواجة صندوق الزكاة .الثلاثاء ، 10-10-2017 - 09:26:00



سرت 10 اكتوبر 2017 ( وال )- عقد بسرت اجتماع موسع أمس الاثنين ضم
عميد البلدية السيد " مختار المعدانى " ومدير مكتب صندوق الزكاة بسرت
السيد " عزالدين عبد القادر " وعدد من رؤوساء الاقسام بالصندوق .
وقال مسؤول الاعلام بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إن
الاجتماع خصص لمتابعة المعوقات التى تواجة الصندوق وخاصة جباية الزكاة .
وقدم مدير الصندوق خلال الاجتماع تعريفا عاما بنشاطات الصندوق
والمعوقات التى تواجه سير عمله . وأكد عميد البلدية استعداد المجلس لدعم مكتب الصندوق للقيام بعملة
والوقوف مع المحتاجين والاسرة المعوزة .
...(وال سرت)...

الأكثر قراءة في وال

" السراج " لــ ( وال ) : آمل في أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للبدء في حوار جاد يسرع في الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا .
عقوبات أمريكية على 4 دول لرفضها استقبال المرحلين .
الاتحاد الأوروبي يعتمد برنامجاً لمعالجة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا