مدارس بني وليد تتهيأ لاستقبال طلابها .
الثلاثاء ، 10- 10- 2017 - 09:05:00
بني وليد 10 اكتوبر 2017 ( وال ) - تشهد مدارس بني وليد تواصل أعمال
الصيانة التي تشرف عليها مصلحة المرافق التعليمية ضمن مشروعها العام الذي
استهدفت من خلاله صيانة أكثر من 2000 مدرسة على مستوى المناطق التعليمية
بليبيا .
وأشاد مديرو مدارس المدينة -في استطلاع أجراه قسم إعلام مراقبة
التعليم بني وليد - بأعمال الصيانة وما تضمنته من بنود لفائدة تحسين
البيئة المدرسية وضمن العودة المدرسية في أفضل الضروف ، معتبرين إياه
خطوة إجابية لإصلاح المرافق التعليمية .
من جهته أوضح مدير مدرسة البرق الخاطف الواقعة في نطاق المنطقة
التعليمية بني وليد المركز " صالح رحيل " إلى أن أعمال الصيانة التي
استهدفت مدرسته " بعد غياب دام لسنوات" -على حد قوله - شملت صيانة شبكات
الكهرباء والإنارة إضافة إلى صيانة دورات المياه وإصلاح مسالك الصرف
الصحي والأبواب والنوافذ .
يشار إلى أن عدد المدارس المستهدفة للصيانة داخل المنطقة التعليمية
بني وليد (72) مدرسة من بينهم ( 4 ) رياض أطفال .
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