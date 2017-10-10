مدارس بني وليد تتهيأ لاستقبال طلابها .





بني وليد 10 اكتوبر 2017 ( وال ) - تشهد مدارس بني وليد تواصل أعمال

الصيانة التي تشرف عليها مصلحة المرافق التعليمية ضمن مشروعها العام الذي

استهدفت من خلاله صيانة أكثر من 2000 مدرسة على مستوى المناطق التعليمية

بليبيا .

وأشاد مديرو مدارس المدينة -في استطلاع أجراه قسم إعلام مراقبة

التعليم بني وليد - بأعمال الصيانة وما تضمنته من بنود لفائدة تحسين

البيئة المدرسية وضمن العودة المدرسية في أفضل الضروف ، معتبرين إياه

خطوة إجابية لإصلاح المرافق التعليمية .

من جهته أوضح مدير مدرسة البرق الخاطف الواقعة في نطاق المنطقة

التعليمية بني وليد المركز " صالح رحيل " إلى أن أعمال الصيانة التي

استهدفت مدرسته " بعد غياب دام لسنوات" -على حد قوله - شملت صيانة شبكات

الكهرباء والإنارة إضافة إلى صيانة دورات المياه وإصلاح مسالك الصرف

الصحي والأبواب والنوافذ .

يشار إلى أن عدد المدارس المستهدفة للصيانة داخل المنطقة التعليمية

بني وليد (72) مدرسة من بينهم ( 4 ) رياض أطفال .

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