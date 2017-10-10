روسيا تهدد وسائل الاعلام الأمريكية تعمل بداخلها بقيود قانونية.





موسكو 10- اكتوبر 2017 ( وال ) - هددت روسيا اليوم وسائل اعلام

أميركية تعمل على أراضيها بفرض قيودا قانونية جديدة بحقها، بعدما عبرت

شبكة روسيا اليوم (راشا توداي- آر تي) عن استيائها من عراقيل تواجهها

نشاطاتها في الولايات المتحدة.

ونقلاعن وكالة الانباء الفرنسية فقد وجهت وزارة العدل الروسية رسالة إلى

"عدد من وسائل الاعلام الأمريكية العاملة في روسيا" تحذرها من أن "مخالفة

القانون الروسي غير مقبولة"، كما نقلت وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس"

عن المكتب الصحفي للوزارة.

وأضافت الوزارة ان الرسالة شكلت "اجراء رد على الاضطهاد الذي تتعرض

له وسائل الاعلام الروسية في الولايات المتحدة".

من جهتها ذكرت اذاعة أوروبا الحرة التي يمولها الكونغرس الأمريكي أنها

تلقت رسالة تحذير من ان نشاطاتها يمكن أن تخضع لقانون روسي يلزم المنظمات

غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي على التسجيل بصفة "عميل أجنبي".

الجدير بالذكر أن هذا القانون الذي أقر عام 2012 لم يستخدم ضد وسائل

الاعلام من قبل.

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