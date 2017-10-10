مقتل " 10 " أشخاص في حرائق كاليفورنيا الامريكية .





سان فرانسيسكو 10- اكتوبر -2017 ( وال ) - أعلنت الشرطة في كاليفورينا،

اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الحرائق المستعرة في ثلاث من مقاطعات الولاية

الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة ارتفعت مساء الاثنين الى 10 قتلى.

وقال قائد شرطة مقاطعة سونوما الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو، إن

"مكتب الشِريف يؤكد ان هناك سبع وفيات متصلة بالحرائق في مقاطعة سونوما"،

ويضاف الى هؤلاء قتيلان سقطا في مقاطعة نابا وثالث سقط في مقاطعة

مندوسينو، لتصبح الحصيلة الإجمالية الموقتة في المقاطعات الثلاث 10 قتلى.

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