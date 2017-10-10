قوات الاحتلال تعتقل طفلاً من بيت أمر شمال الخليل المحتلة .الثلاثاء ، 10-10-2017 - 08:09:00



الخليل 10- اكتوبر 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال االصهيوني
، اليوم الثلاثاء، طفلا من بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض في تصريح لــوكالة
الانباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل ماجد عبد العزيز
الهندي (14عاما)، من منطقة الطربيقة في البلدة، كما داهمت منزل المواطن
شحدة صبارنة وحاول الجنود الاعتداء على عائلته، وفتشوه وعبثوا
بمحتوياته.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا، ونصبت عدة حواجز
عسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومداخل بلدات سعير
وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، مما
تسبب في إعاقة تنقلهم.
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