الرئاسي يخصص ثلاثة ملايين دينار لاستكمال صيانة مستشفى كاباو وحل مشكلة المياه بالمدينة .
الإثنين ، 09- 10- 2017 - 21:45:00
طرابلس 09 أكتوبر 2017 ( وال ) - قرر المجلس الرئاسي تخصيص ثلاثة ملايين دينار لصالح المجلس البلدي كاباو .
وحدد المجلس في قراره رقم ( 838 ) لسنة 2017 صرف هذا المبلغ على النحو التالي :
- اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار لاستكمال صيانة غرفة العمليات وغرفة الانعاش والعناية الفائقة بمستشفى كاباو .
- خمسمائة ألف دينار للمضخات الغاطسة والمضخات السطحية الدافعة وخدمات المياه بالمدينة ، خصما من بند الطوارئ ، ووفقا للتشريعات النافذة .
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