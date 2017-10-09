الثلاثاء موعد انطلاق مهرجان السلام ليبيا بكل الالوان بمدينة ودان .

ودان 09 اكتوبر 2017 (وال) - تنطلق صباح غد الثلاثاء فعاليات مهرجان السلام ليبيا بكل الالوان بمدينة ودان والذي تشرف عليه تنسيقة المجتمع البلدي بودان وعددا من الجهات المتطوعة .

وأفاد موفد ( وال ) الى ودان أن المهرجان والذي تشارك فيها العديد من المناطق الليبية على سيتضمن البرنامج التالي :-

الثلاثاء :

من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا افتتاح معرض السلام الدائم ومن الساعة 4،30 غلى 6،30 مارتوان السلام الانطلاقة ستكون من قلعة ودان الاثرية إلى مكان المهرجان .

الافتتاح الرسمي الساعة الخامسة والنصف ببيت شباب ودان .

الاربعاء :

الساعة التاسعة والنصف لوحات تجسد الحياة القديمة بقلعة ودان الاثرية الساعة الرابعة والنصف الرسم الطباشيري ببت شباب ودان الساعة العاشرة امسية ثقافية ودانية بقلعة ودان .

الخميس :

الساعة التاسعة والنصف جولة سياحة للمعالم الاثرية لمدينة ودان - الساعة الرابعة والنصف الحفل الختامي بالملعب القديم بودان

الساعة التاسعة والنصف العرس الجماعي بصالة المناسبات ..



...( وال - ودان )...