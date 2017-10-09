مجلس النواب يقر اليوم التعديل الخاص بأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين .الإثنين ، 09-10-2017 - 20:00:00

مجلس النواب يقر اليوم التعديل الخاص بأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين .طبرق 09 أكتوبر 2017 ( وال ) - أعلن المتحدث باسم مجلس النواب " عبد الله بليحق " ان المجلس أقر في جلسته التى عقدها بطبرق مساء اليوم التعديل الخاص بأن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وان يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصل عن المجلس الرئاسي .
وأكد " بليحق " في تصريح له أن جلسة مجلس النواب التى عقدت مساء اليوم وحضرها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والنائب الثاني " حميد حومة " وبنصاب قانوني بلغ 104 نائب ناقشت ماتوصلت اليه لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب في جلسات الحوار التى جمعتها مع لجنة المجلس الاعلى للدولة مؤخرا بتونس برعاية الامم المتحدة ، مشيرا الى أن النواب استمعوا الى التقرير الخاص الذي تلاه رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب الدكتور " عبد السلام نصية "
وأشار " بليحق " الى ان المجلس سيستأنف جلسته غدا الثلاثاء لمناقشة بقية التعديلات الخاصة بالاتفاق السياسي .

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