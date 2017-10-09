القبض على عناصر إرهابية والعشرات من المهاجرين بتونس.





تونس 9 اكتوبر 2017 (وال)- قبض الحرس التونسي على أربعة عناصر إرهابية

بمدينة سجنان بمحافظة بنزرت الواقعة شمال البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية امس الاحد, بأنه تم القبض على

المجموعة الإرهابية إثر مداهمة عناصر الحرس أحد المنازل بمدينة سجان

بالمحافظة المذكورة .

وأضاف بيان آخر للداخلية التونسية أنه تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية

على مراحل لـ 68 شخصًا انطلاقًا من شواطئ صفاقس وقرقنة كانوا يتعزمون

التوجه إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط .