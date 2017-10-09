جائزة نوبل للاقتصاد للاميركي ريتشارد ثالر.





واشنطن 9 اكتوبر 2017 (وال)- فاز عالم الاقتصاد الاميركي ريتشارد ثالر

اليوم الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد لعمله الرائد في ردم الهوة بين

الاقتصاد وعلم النفس، بحسب ما اعلنت لجنة التحكيم.

واعلنت لجنة تحكيم جائزة نوبل في بيان ان ثالر اظهر كيف تؤثر بعض الصفات

البشرية مثل حدود العقلانية والتفضيلات الاجتماعية "بشكل منهجي على

القرارات الفردية وتوجهات السوق".

وقالت اللجنة ان "نتائجه التجريبية والابعاد النظرية التي توصل اليها

لعبت دورا فاعلا في خلق مجال الاقتصاد السلوكي الجديد والذي يتوسع بسرعة،

والذي كان له تأثير كبير في عدد من نواحي الابحاث الاقتصادية والسياسة".

وتتميز جائزة الاقتصاد عن غيرها من جوائز نوبل بان المصرف المركزي

السويدي هو الذي اطلقها في 1968، بينما اطلق الجوائز الاخرى العالم

السويدي الفرد نوبل في 1895.