المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى.





القدس 9 اكتوبر 2017 (وال)- واصل المستوطنون المتطرفون صباح اليوم،

اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، من باب المغاربة بحراسة

مشددة من قوات الاحتلال ، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين.

وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة،

وعززت تواجدها العسكري داخل الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة

للمتطرفين خلال اقتحاماتهم.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس

الدبس بأن 158 متطرفًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى على ثلاث

مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل"

المزعوم ومعالمه.

وتواصل قوات الاحتلال فرض إجراءاتها وقيودها على دخول المصلين للأقصى،

وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند الأبواب.

وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للأقصى منذ

الصباح الباكر، رغم قيود الاحتلال، وتصدوا بهتافات التكبير لاقتحامات

المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة.