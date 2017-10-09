غرق عدد من أطفال مسلمي الروهينجا خلال رحلة للفرار إلى بنغلاديش.





دكا 9 اكتوبر 2017 (وال) - لقي 12 شخصا على الأقل من المسلمين

الروهينجا، بينهم أطفال، حتفهم غرقا إثر انقلاب زورق كان يقلهم من

ميانمار باتجاه بنغلاديش.

وأعلن مسؤولون أن أشخاصا آخرين لا يزالون مفقودين، عقب الحادث الذي وقع

في نهر "ناف" في وقت متأخر مساء الأحد.

ويعتقد أن القارب كان يقل نحو مئة شخص، فارين من العنف ضد المسلمين في

ميانمار. وتجري حاليا عملية لانتشال الجثث و إنقاذ الناجين المحتملين.

ولقي العشرات من أقلية الروهينجا حتفهم من قبل، خلال محاولاتهم الفرار

إلى بنغلاديش، هربا من حملة عسكرية في ولاية راخين.

ويقول مسؤولون إن عشر جثث لأطفال وجثة لرجل وأخرى لامرأة انتشلوا حتى

الآن.

وبينما فر كثيرون من ميانمار إلى بنغلاديش عبر الحدود البرية، يحاول

آخرون الفرار عبر البحر في قوارب صيد صغيرة وهشة لا يمكنها مقاومة

الأمواج.

وحادث الأحد هو الأحدث ضمن سلسلة من الحوادث القاتلة لقوارب تحمل مهاجرين

من الروهينجا فارين إلى بنغلاديش. ويُعتقد أن نحو 60 شخصا لقوا مصرعهم في

حادث مماثل في أواخر سبتمبر.