مصادر افغانية : مقتل ( 4 ) مسلحين من داعش بغارة جوية بأفغانستان .





كابول 9 اكتوبر 2017 ( وال )-قالت مصادر افغانية إن ( 4 ) مسلحين تابعين

لتنظيم داعش الإرهابي على الأقل قتلوا في غارة جوية للقوات الأفغانية

بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي والتي استهدفت معاقل التنظيم في إقليم

" نانجارهار " شرق أفغانستان.

واوضح المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم اليوم الاثنين أن الغارة

الجوية الأخيرة نفذت مساء أمس الأول في مقاطعة أتشين , مشيرا إلى أن

العديد من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات التابعة للتنظيم دمرت في الغارة

الجوية".

من جانبها أفادت حكومة الإقليم أن السكان المحليين وأفراد الأمن لم

يتعرضوا لأية إصابات إثر الغارة الجوية .

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