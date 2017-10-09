تونس تحبط محاولة هجرة غير شرعية لأوروبا .





تونس 9 اكتوبر 2017 ( وال )- تمكنت وحدات الحرس الوطني بوزارة الداخلية

التونسية من إحباط محاولة ( 27 ) شخصا في حالة شروع في هجرة غير شرعية

إلى أوروبا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة للحرس الوطني في

ولاية صفاقس جنوبي البلاد ألقت القبض على ( 18 ) شخصا كانوا بصدد

المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية نحو أوروبا انطلاقا من سواحل

الولاية.

وأضافت أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بالحرس الوطني في

صفاقس ألقت القبض على ( 9 )أشخاص كانوا على متن مركب صيد بعرض البحر في

طريقهم للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية انطلاقا من جزيرة قرقنة

باتجاه أوروبا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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