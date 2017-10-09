تونس تحبط محاولة هجرة غير شرعية لأوروبا .الإثنين ، 09-10-2017 - 16:11:00



تونس 9 اكتوبر 2017 ( وال )- تمكنت وحدات الحرس الوطني بوزارة الداخلية
التونسية من إحباط محاولة ( 27 ) شخصا في حالة شروع في هجرة غير شرعية
إلى أوروبا.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة للحرس الوطني في
ولاية صفاقس جنوبي البلاد ألقت القبض على ( 18 ) شخصا كانوا بصدد
المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية نحو أوروبا انطلاقا من سواحل
الولاية.
وأضافت أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بالحرس الوطني في
صفاقس ألقت القبض على ( 9 )أشخاص كانوا على متن مركب صيد بعرض البحر في
طريقهم للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية انطلاقا من جزيرة قرقنة
باتجاه أوروبا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
...( وال )...

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