الأمم المتحدة : مقتل وإصابة ( 13 ) جنديا في هجوم بالكونغو كينشاسا 9 اكتوبر 2017 ( وال )- أعلنت الأمم المتحدة مقتل أحد جنودها وإصابة ( 12 ) آخرين وذلك في هجوم وقع على قاعدة بشرق الكونغو الديمقراطية.



ونقلت مصادر أمنية اليوم الاثنين عن متحدثة باسم قوات بعثة الأمم

المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية (مونسكو) قولها إن هذا

الهجوم نفذه متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة في أراضي (بيني)

الواقعة في إقليم (كبيفو) شمال شرق الكونغو الديقمراطية".

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم (مونسكو),

تعد الأكبر في العالم, إذ تتألف من 18 ألف جندي وتتجاوز ميزانيتها

السنوية المليار دولار.

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