مقتل أربعة أشخاص في حريق ضخم في محطتي وقود بغانا .





اكرا 09 اكتوبر 2017 ( وال ) - لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء اندلاع حريق

ضخم ووقوع انفجارات تسبب بها صهريج في محطتي وقود في العاصمة الغانية

أكرا.

ونقلت مصادر اعلامية عن الرئيس الغاني " نانا اكوفو ادو " قوله في تغريدة

على "تويتر" أمس انفجار جديد وقع الليلة الماضية وتسبب بموت أربعة أشخاص

وباصابة العديد .

من جهته صرح وزير الإعلام الغاني " كوجو اوبونغ " أن 12 شاحنة إطفاء

استخدمت لإخماد الحريق فيما انتشر 200 شرطي في مكان الحادث.

وشب الحريق بسبب اندلاع النيران في صهريج كان ينقل الغاز الطبيعي حيث

انتقل إلى محطتي وقود قريبتين تحتوي إحداهما على الغاز السائل متسببا

بسلسلة انفجارات بينما فر عدد كبير من السكان من منازلهم بعدما أرعبتهم

مشاهدة الحريق والانفجارات.

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