السلطات التونسية : انتشال ثماني جثث بعد تصادم سفينة تونسية وزورق مهاجرين .





تونس 9 اكتوبر 2017 (وال)- انتشلت السلطات التونسية ثماني جثث بعد

تصادم سفينة تونسية وزورق مهاجرين قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد .



وقال " فلافيو دي جياكومو " المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إنه

وفقا لشهادة ناجين كان هناك بين ( 70 ) و ( 80 ) مهاجرا على متن الزورق ،

مشيرا إلى أن نحو ( 20 ) شخصا على الأقل مفقودون وتم إنقاذ نحو ( 40 )

شخصا جميعهم تقريبا من التونسيين .

من جهته قال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي إنه يجري تنسيق عملية

إنقاذ بعد التصادم الذي وقع اليوم الاثنين ، مضيفا أن سفينتين لخفر

السواحل الإيطالي وزورقا تابعا للشرطة وسفينة تابعة للبحرية أرسلت

للمساعدة.

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