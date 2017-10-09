السلطات التونسية : انتشال ثماني جثث بعد تصادم سفينة تونسية وزورق مهاجرين .الإثنين ، 09-10-2017 - 15:37:00



تونس 9 اكتوبر 2017 (وال)- انتشلت السلطات التونسية ثماني جثث بعد
تصادم سفينة تونسية وزورق مهاجرين قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد .

وقال " فلافيو دي جياكومو " المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إنه
وفقا لشهادة ناجين كان هناك بين ( 70 ) و ( 80 ) مهاجرا على متن الزورق ،
مشيرا إلى أن نحو ( 20 ) شخصا على الأقل مفقودون وتم إنقاذ نحو ( 40 )
شخصا جميعهم تقريبا من التونسيين .
من جهته قال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي إنه يجري تنسيق عملية
إنقاذ بعد التصادم الذي وقع اليوم الاثنين ، مضيفا أن سفينتين لخفر
السواحل الإيطالي وزورقا تابعا للشرطة وسفينة تابعة للبحرية أرسلت
للمساعدة.
...( وال )...

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