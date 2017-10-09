المتحدث باسم مجلس النواب : جلسة المجلس ستعقد مساء اليوم .



طبرق 09 أكتوبر 2017 ( وال ) - قال المتحدث باسم مجلس النواب " عبد

الله بليحق " أن مجلس النواب سيعقد جلسته المقررة مساء اليوم الاثنين .

وأكد " بليحق " في تصريح مقتضب نشر على الصفحة الرسمية للمجلس " أن

جلسة مجلس النواب ستعقد مساء اليوم الاثنين " .

وكان محتجون منعوا صباح اليوم الاثنين النواب من الدخول للمجلس

،احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وقال مراسل وكالة الانباء الليبية بطبرق - ان المحتجين طالبوا رئاسة مجلس

النواب بضرورة وضع حد نهائي لمشكلة المعينين بقطاعات بلدية طبرق والبالغ

عددهم 17 ألف خريج من مختلف التخصصات ،وسداد مستحقاتهم المالية المتأخرة

منذ مباشرتهم العمل مع نهاية العام 2016