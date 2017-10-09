" معيتيق " يلتقي المبعوث الشخصي للرئيس التركي .



طرابلس 09 اكتوبر 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "

أحمد معيتيق" صباح اليوم الاثنين " أمر الله ايشلر" المبعوث الشخصي

للرئيس التركي" رجب طيب اردوغان" ، بحضور وكيل وزارة الخارجية "لطفي

المغربي"، ومدير الإدارة الآسيوية في الوزارة، والسفير الليبي في تركيا

والتركي في ليبيا.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال اللقاء استعراض المشاكل

التي تعيق عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها، ومناقشة آليات عودة

الخطوط التركية، وحركة النقل الجوي بين البلدين.

وأثنى " معيتيق" خلال اللقاء على الخطوة التي اتخذتها الشركة المنـفذة

لمشروع محطـة أوباري الغازية بالعودة لاستكمال عملها والتي وصلت نسبة

الانجاز فيها إلى 95% بقدرة انتاجية" 640 " ميجا وات ".



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