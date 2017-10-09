رئيس المجلس الرئاسي يستقبل بطرابلس المبعوث الخاص للرئيس التركي .

طرابلس 9 اكتوبر 2017 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بطرابلس اليوم الاثنين المبعوث الخاص للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ليبيا " أمر الله أشلر " .

وجدد المسؤول التركي في تصريح صحافي عقب المقابلة معارضة بلاده للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ،مشيرا الى ان تركيا تتبع سياسة الباب المفتوح وتجري اتصالات مع كل الاطراف في ليبيا من اجل تقريب وجهات النظر بما يحقق امن واستقرار ليبيا .

وعبر " أمر الله" عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للامم المتحدة غسان سلامة خاصة فيما يتعلق بخارطة الطريق التي قدمها في اجتماعات الامم المتحدة بنيويورك .

واكد " امر الله " ان تركيا تعلق اهمية على وصول الليبيين الى توافق شامل ، مشيدا بالجهود التي يبذلها الليبيون في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار والتغلب على المعوقات التي تعترض المصالحة السياسية .

ودعا امر الله كافة الاطراف في ليبيا الى المشاركة في العملية السلمية

التي انطلقت متسلحين بروح مراعاة مصالح الشعب الليبي بكل فئاته .

واوضح ان خطة العمل التي اعلن عنها المبعوث الخاص للامم

المتحدة غسان سلامة تشكل فرصة مهمة وتفتح نافذة جديدة امام الليبيين لبدء مرحلة هامة في تاريخ ليبيا .

واعلن امر الله دعم تركيا القوي لخطة المبعوث الاممي بشأن ليبيا ،

داعيا الى مساهمة كل الاطراف في دعمها من خلال الحوار الجاد .

واعرب المبعوث الخاص للرئيس التركي عن تقديره العالي للدور البناء

الذي تبناه المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة منه من اجل تنفيذ الاتفاق السياسي والتغلب على العراقيل التي واجهت العملية السلمية .

(وال)