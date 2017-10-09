مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية بسبسطية والاحتلال يعلنها عسكرية مغلقة.





نابلس 9- اكتوبر -2017 ( وال ) - اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين،

المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأوضح رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، لـوكالة الانباء الفلسطينية

"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية فجرا، وأعلنتها منطقة

عسكرية مغلقة لمدة يومين، فيما بدأ مئات المستوطنين اقتحام المنطقة من

ساعات الصباح.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل القريبة من

المنطقة الأثرية، ونصبوا خياما تمهيدا لدخول المستوطنين، وطردوا

المزارعين من الأراضي القريبة ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون.

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