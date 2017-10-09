الاحتفال باختتام الدورة الدراسية في تعليم القرآن الكريم .







طرابلس 09 أكتوبر 2017 ( وال )- أقيمت بمركز الشيخ الصيد لتحفيظ

القرآن الكريم وتدريس علومه بسوق الجمعة احتفالية بمناسبة اختتام الدورة

الدراسية في تعليم القرآن الكريم والتي أستهدفت عدد " 255 " تلميذ

وتلميذة .

وحضر الحفل م . هشام بن يوسف " عميد بلدية سوق الجمعة وأ " علي الحامي

" مدير المركز وأ " الأمين الرقيبي " مدير إدارة العلاقات العامة

والإعلام المحلي بالبلدية وأولياء الأمور .

وفي مستهل الحفل أثنى عميد البلدية على الجهود التي بذلت في هذا المجال

من قبل السيدات الفاضلات من شيخات المركز في تعليم القرآن وتدريس علومه ،

وبالحرص على تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم على استمرارية الاقبال على

تعلم القرآن وحفظه وترتيله وتجويده وتفسيره .

كما نوه بدور المركز وبالعناية التي يوليها لكتاب الله ، وربط الناشئة

والشباب وتشجيعهم على حفظه وتمثله في مختلف جوانب حياتهم، والارتقاء

بالمستوى العام لحفظ القرآن الكريم إلى مستوى أعلى حفظا وترتيلا

وتفسيرا.. مؤكدا بأنها رسالة نبيلة تقوم على القراءة والعلم والعقل

للقضاء على الأمية والجهل ، مبرزا أن أول ما نزل من الوحي على رسول

البشرية كلمة " اقرأ " إشارة لطلب العلم والتعليم والمعرفة وتحرير الفكر

من الخرافات .

وأكد عميد البلدية أن القرآن الكريم كان وسيظل دوما متقدا في نفوس

أبناء هذا الوطن الذين ظل القرآن الكريم محور حياتهم ، واسترسلوا في حفظه

عبر أجيالهم ، ومنذ صغر سنهم .هذا وقد تم في ختام هذه الاحتفالية توزيع الصحائف على التلاميذ المحتفى

بهم ممن تلقوا تعليمهم عن فترة سنة دراسية ، بالإضافة إلى منحهم شهائد

تقدير وجوائز رمزية تشجيعا لهؤلاء التلاميذ من الفئة العمرية كما منحت

السيدات شيخات المركز شهائد شكر وتقدير وجوائز رمزية أيضا .



( وال )