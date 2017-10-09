نَقص المُستلزمات والأَدوية يُوقف العَمل لسَاعات في قسم الطّوارئ في مستشفى الهَواري .





بنغازي 09 أكتوبر 2017 ( وال )- أكد المكتب الإعلامي في مركز بنغازي

الطبي توقف العمل أمس الأحد في قسم الطوارئ في المركز،فضلا عن توقف

الأطباء وعناصر التمريض في مستشفى الهواري العام .

وقال مدير مكتب التفتيش والمتابعة بنغازي الكبرى الأستاذ ناصر

الكاديكي "أُبلغنا من قبل رئيس الخدمات الطبية في مركز بنغازي الطبي

الدكتور حازم عامر بأن العناصر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى

الهواري في وحدة الباطنة وقسم الطوارئ قد انسحبوا من القسم .

وأضاف الكاديكي أن سبب الانسحاب هو أن الطبيبات في حالة استياء من عدم

وجود مستلزمات طبية في القسم .

بدوره نوه رئيس اللجنة الإدارية في مركز بنغازى الطبي الدكتور طلاح

الطقطوق إلى أن نقص المستلزمات يعرض الأطباء وعناصر التمريض للاعتداء

اللفظي من قبل المرافقين ولابد من وضع الحلول السريعة لهذه النواقص في

الأقسام الحيوية في المركز كقسم الطواري والعناية وغرف العمليات الجراحة.

...(وال بنغازى)...