المَعهد العَالي للسياحة والضّيافة بَنغازي يَفتتح بَاب قبول للدِراسة .





بنغازي 9 أكتوبر 2017 (وال )- كشف مدير المعهد العالي للسياحة

والضيافة بنغازي يوم أمس عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في

الدراسة خلال العام الدراسي 2017 - 2018 .

وقال يوسف البدري إن المعهد يتبع للهيأة العامة للتعليم التقني والفني

التابعة لقطاع التعليم ويحتوي على أقسام علمية : إدارة الفنادق، قسم

السياحة، قسم الإيواء، قسم ضيافة بحرية وجوية .

وأوضح البدري أن نظام الدراسة في المعهد نظام فصلي مغلق، ويشمل فترة

الدراسة على 6 فصول دراسية، حيث الفصل الأول عام، والفصل الثاني تخصص،

يمنح خلالها المعهد بعد تخرج الطالب شهادة الدبلوم العالي .

...( وال بنغازى).....