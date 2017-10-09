المَعهد العَالي للسياحة والضّيافة بَنغازي يَفتتح بَاب قبول للدِراسة .الإثنين ، 09-10-2017 - 11:59:00



بنغازي 9 أكتوبر 2017 (وال )- كشف مدير المعهد العالي للسياحة
والضيافة بنغازي يوم أمس عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في
الدراسة خلال العام الدراسي 2017 - 2018 .
وقال يوسف البدري إن المعهد يتبع للهيأة العامة للتعليم التقني والفني
التابعة لقطاع التعليم ويحتوي على أقسام علمية : إدارة الفنادق، قسم
السياحة، قسم الإيواء، قسم ضيافة بحرية وجوية .
وأوضح البدري أن نظام الدراسة في المعهد نظام فصلي مغلق، ويشمل فترة
الدراسة على 6 فصول دراسية، حيث الفصل الأول عام، والفصل الثاني تخصص،
يمنح خلالها المعهد بعد تخرج الطالب شهادة الدبلوم العالي .
...( وال بنغازى).....

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