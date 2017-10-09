شَركة المياه والصّرف الصّحي تُؤكد الاِنتهاء من أَعمال إِصلاح كُل خطوط المياه في بَنغازي .





بنغازي9 أكتوبر 2017 (وال بنغازى)- أكد رئيس قسم العلاقات العامة

والإعلام في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي،الانتهاء من أعمال صيانة

الكسر بعدد من الخطوط المياه في بلدية بنغازي.

وقال منصور العريبي إن الفرق الفنية أنهت عملية صيانة 900 خط في طريق

المطار،و 400 خط عند مفترق JVC، و 200 خط الموصول من حي شهداء الزاوية

إلى منطقة الليثي.

وأضاف العريبي أن عمليات الصيانة تمت بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة

مشروع النهر الصناعي،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكسر كان بسبب تهالك

الخطوط،وقد تمت صيانته وجاري ضخ المياه من قبل إدارة جهاز النهر الصناعي

بشكل تدريجي لمنع الضغط على الشبكة،وأنه سيتم تعبئة الشبكة تمهيدا

لتوزيعها على باقي المناطق .

...( وال بنغازى)....