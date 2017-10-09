الإستعداد لإفتتاح مَكتبة كُلية العلوم بجَامعة بَنغازى .







بنغازى 09 أكتوبر 2017 (وال )- قالت إدارة مكتبة كلية العلوم بجامعة

بنغازى إن المكتبة تستعد لفتح أبوابها أمام الطلبة والدارسين بشكل عام .

وأوضحت الادارة أن مكتبة الكلية تحوى كنوزًا علمية منها 15 ألف عنوان،

و30 ألف كتاب بينها باللغة العربية والأخرى بلغات أجنبية، و700 رسالة

درجة الماجستير والدكتوراه، وقد بلغ عددها (5) أطروحات ، إضافة إلى

الدوريات وعددها 560 دورية .

وأشارت إلى جاهزية معدات المكتبة الإلكترونية ، بعد توفير جهاز "منظومة"

ليتم افتتاحها خلال الفترة القريبة القادمة.



( وال - بنغازى )