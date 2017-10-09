الاِنتهاء من تَركيب بُرج خدمة "الواي ماكس" في حَقل النّافورة النّفطي .





بنغازى 09 أكتوبر 2017 ( وال ) - تمكنت فرق الصيانة في شركة ليبيا

للاتصالات والتقنية بمساعدة مستخدمي شركة الونترشال الالمانية وقسم

اللحام والخراطة في حقل النافورة النفطي من تركيب برج الواي ماكس في

الحقل.

وقالت مصادر الشركة إن فرق الصيانة في الشركة تمكنت يوم السبت الماضى

من تشغيل البرج ، مشيرة إلى أن تغطية خدمة "الوي مكس" تعمل الآن في الحقل

.

يشار إلى أن حقل النافورة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط

يعمل بطاقة إنتاجية وصلت إلى 55 ألف برميل يوميا.

...(وال بنغازى)...