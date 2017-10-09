اِختتام فَعاليات النّدوة الليبيّة التّونسية الرابعة في مَجال الطّاقات المُتجددة .





اجخرة 09 أكتوبر 2017 ( وال ) - اختتمت يوم السبت الماضى فعاليات

الندوة الليبية التونسية الرابعة في مجال الطاقات المتجددة تحت عنوان

"النفط والطاقات المتجددة تعاون وتكامل" والمقامة في المعهد العالي لشؤون

الطاقة بواحة أجخرة .

وأكدت توصيات الندوة التي توصل إليها المشاركون على اهمية الترشيد في

استهلاك الطاقة واستعمال الطاقات البديلة ونشر ثقافة الاقتصاد في الطاقة

بين المواطنين وتفعيل اتفاقيات التعليم التقني بين ليبيا ودول الجوار

ودعم القطاع الخاص في مجال الطاقة .

ويذكر أن هذه الندوة قد شارك فيها قرابة الأربعين شخصية بين

مهندسين وخبراء ومختصين ليبيين وتونسيين في مجال الطاقات المتجددة وقد

شاركوا فيها بحوالي ثماني ورقات علمية علي مدار يومين .

...(وال بنغازى)...