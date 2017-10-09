الشرطة : مقتل" 5 " أشخاص في هجوم على نقطة تفتيش بالصومال .





مفديشو 9 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلنت الشرطة الصومالية مقتل خمسة

أشخاص على الأقل في هجوم شنه متشددون على نقطة تفتيش بإقليم بلاد بنط في

وقت مبكر صباح الاثنين.

وقال ضابط بالشرطة " إن مقاتلين من حركة الشباب نصبوا كمينا لقوات

من الشرطة هرعوا لمساعدة زملائهم الذين تعرضوا للهجوم على مشارف مدينة

بوصاصو للسيطرة على النقطة ، وقد تصدينا لهم لكننا خسرنا خمسة أشخاص هم

ثلاثة من أفراد الشرطة ومدنيان“.

وأضاف أن 13 على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.

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