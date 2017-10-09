الشرطة : مقتل" 5 " أشخاص في هجوم على نقطة تفتيش بالصومال .الإثنين ، 09-10-2017 - 11:12:00



مفديشو 9 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلنت الشرطة الصومالية مقتل خمسة
أشخاص على الأقل في هجوم شنه متشددون على نقطة تفتيش بإقليم بلاد بنط في
وقت مبكر صباح الاثنين.
وقال ضابط بالشرطة " إن مقاتلين من حركة الشباب نصبوا كمينا لقوات
من الشرطة هرعوا لمساعدة زملائهم الذين تعرضوا للهجوم على مشارف مدينة
بوصاصو للسيطرة على النقطة ، وقد تصدينا لهم لكننا خسرنا خمسة أشخاص هم
ثلاثة من أفراد الشرطة ومدنيان“.
وأضاف أن 13 على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.
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