انطلاق الدورة 33 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط .







الإسكندرية 09 أكتوبر 2017 ( وال )-- انطلق مهرجان الإسكندرية

السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثالثة والثلاثين السبت بحضور

عدد من نجوم وصناع السينما العرب والأجانب تحت مسمى ( السينما والهجرة

غير الشرعية) وتعرض 80 فيلما من 25 دولة.

وتحمل هذه الدورة اسم الممثل المصري " حسين فهمي " تقديرا

لمسيرته ومشواره السينمائي الذي امتد قرابة نصف قرن.

وقال " فهمي" في كلمة بحفل الافتتاح ”عندما طلبت مني إدارة المهرجان

فيلما لعرضه بهذه المناسبة اخترت فيلم " العار" الذي شاركني بطولته

الراحلان " محمود عبد العزيز" ونور الشريف“.

وأضاف ”محمود عبد العزيز" لم ينل حقه من التكريم لذلك أرجو أن تسمح لي

إدارة المهرجان بإهداء هذه الدورة لروحه وأن تحمل اسمه“.

لكن " الأمير أباظة " رئيس المهرجان سارع بإعلان أن هذه

الدورة هي دورة " حسين فهمي " فيما ستكون دورة العام القادم دورة " محمود

عبد العزيز " الذي توفي العام الماضي.

وبدأ مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قبل سنوات قليلة

تقليدا جديدا بإطلاق اسم الفنانين المصريين على دوراته وكان من بينهم"

نور الشريف ومحمود ياسين ويسرا.

وتحل إسبانيا ضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الذي يستمر

حتى الثاني عشر من شهر أكتوبرالجارى.

وكرم المهرجان في الافتتاح المخرج الإسباني " أوسكار إبيار " ، والمخرج

التونسي" فريد بوغدير" والمخرج الفلسطيني " ميشيل خليفي " ، إضافة إلى

المخرج " خالد يوسف " والممثلة " صفية العمري " ومدير التصوير" عصام فريد

" والناقدة " نعمة الله حسين " من مصر.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح الرسمية عرض المهرجان فيلم (المهاجر) للممثل

والمخرج الراحل" شارلي شابلن " إنتاج عام 1917.م .



( وال )