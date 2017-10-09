إعادة فتح حقل الشرارة النفطي محور لقاء النائب معيتيق مع أعيان مدينة غات .







طرابلس 09 أكتوبر 2017 ( وال )- التقى النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد

عمر معيتيق" الأحد وفدا من أعيان مدينة غات ومجلسها البلدي، بحضور عضو

مجلس النواب " صالح همة "، وممثلين عن إحدى الكتائب المكلفة بتأمين حقل

الشرارة النفطي.

وجرى خلال هذا اللقاء استعرض المشاكل والصعوبات التي تعيق عملية

استئناف ضخ النفط من الحقل .

وأكد السيد "معيتيق" بالمناسبة على أهمية الحقل باعتباره أحد الحقول

الرئيسة في الجنوب ، وتم الاتفاق على تأمينه لضمان استمرار ضخ النفط

منه.. كما وضع الوفد السيد "معيتيق" في صورة المشاكل التي تعيق سير

الحياة في المدينة والتي أدت إلى تدني مستوى الخدمات في كل المجالات،

ومنها الصعوبات التي تربك عمل مديرية الأمن والمستشفى .

يذكر أن حقل الشرارة النفطي كان يضخ أكثر من 230 ألف برميل يوميا ،

وقدرت الخسائر الناجمة عن إغلاق الحقل من منتصف أغسطس إلى سبتمبر

الماضيين بـ" 308 " ملايين دولار ، وأغلقت جماعات مسلحة حقل الشرارة في

وقت متأخر مساء الأحد الماضي، وقدمت سلسلة من المطالب تتعلق بالرواتب

وأمور أخرى ، كما تعرض إنتاج حقل الشرارة لانقطاعات متكررة هذا العام

بسبب إغلاقه من قبل جماعات مسلحة واحتجاجات ومشكلات أمنية.

وذكر مصدر مسؤول في حقل الشرارة الأكبر في البلاد أن عودة الإنتاج إلى

وضعه الطبيعي في الحقل تحتاج أسبوعا في حال توفرت الترتيبات الأمنية .

وحذر رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع

الله " في وقت سابق من أن الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية في

ليبيا يكبد البلاد خسائر مالية جسيمة .





( وال )