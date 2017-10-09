الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .الإثنين ، 09-10-2017 - 10:33:00





طرابلس 09 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الإثنين ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* ملخص عام : طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا .

* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى شمالية
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين
(23-28) درجة مئوية .

* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق
الساحلية والجبل الاخضر ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28) درجة
مئوية .

* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين
(29-35)درجة مئوية وتصل إلى (37) درجة مئوية على غات .
* الكفرة - تازربو - السرير :
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية شرقية معتدلة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-35)درجة مئوية وتسجل
إنخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

(وال)

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