الأحوال الجوية
المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .
الإثنين ، 09- 10- 2017 - 10:33:00
طرابلس 09 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الإثنين ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* ملخص عام : طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا .
* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى شمالية
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين
(23-28) درجة مئوية .
* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق
الساحلية والجبل الاخضر ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28) درجة
مئوية .
* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين
(29-35)درجة مئوية وتصل إلى (37) درجة مئوية على غات .
* الكفرة - تازربو - السرير :
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية شرقية معتدلة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-35)درجة مئوية وتسجل
إنخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.
(وال)