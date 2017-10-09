الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .









طرابلس 09 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الإثنين ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام : طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا .



* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى شمالية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(23-28) درجة مئوية .



* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق

الساحلية والجبل الاخضر ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28) درجة

مئوية .



* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(29-35)درجة مئوية وتصل إلى (37) درجة مئوية على غات .

* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية شرقية معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-35)درجة مئوية وتسجل

إنخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.



(وال)