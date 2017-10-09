لجنة متابعة امتحانات المفاضلة للطلبة الجدد بالكليات الجامعية تناقش الترتيبات النهائية لإجراء هذه الامتحانات .







طرابلس 09 أكتوبر 2017 ( وال )- ناقشت لجنة متابعة امتحانات المفاضلة

للطلبة الجدد بالكليات للعام الجامعي 2017 - 2018 . م خلال اجتماعها

الرابع الأحد بطرابلس, الترتيبات النهائية واستعداداتها لإجراء امتحانات

المفاضلة ورصدت الأعداد التي سجلت لغرض الالتحاق بالدراسة بمختلف الكليات

بالجامعات .

وأوضح رئيس اللجنة " جمال الفردغ " بأن العمل جاري لحصر أعداد الطلبة

المتقدمين للكليات من خلال ما تم تقديمه من قبل المسجلين العامين

بالجامعات،مبينا بانه سيتم نشر الأعداد النهائية للطلبة المتقدمين فور

انتهاء أعمال اللجنة عبر صفحة وزارة التعليم .

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