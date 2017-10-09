اللجنة المشكلة بشأن المسح الشامل لقطاع التعليم تستعرض نتائج المسح المبدئي لمدارس حي الأندلس .





طرابلس 09 أكتوبر 2017 ( وال )- استعرضت اللجنة المشكلة

من قبل وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة بوزارتي الصحة والشؤون

الاجتماعية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعها

الأول نتائج المسح المبدئي الذي أعده مكتب الدراسات والسياسات السكانية

بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي للمدارس الواقعة بمراقبة

التعليم ببلدية حي الأندلس ووضع آلية لاستكمال المسح الشامل لقطاع

التعليم بباقي البلديات.

كما تخلل الاجتماع , الذي عقد الأحد بمقر إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة

المدرسية بطرابلس، عرض تفصيلي للمشروع متضمناً أعداد المعلمين والطلبة

والوضع الصحي والاجتماعي والبيئي لطلبة هذه المدارس, وكذلك المستهدف من

المشروع وأولويات عمل اللجنة في هذا الجانب.

وأكدت مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالوزارة " فوزية

بن غشير" ,على أهمية المشروع لقطاع التعليم, مبينة بأن الوزارة تهدف من

خلال تشكيل هذه اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى وضع آلية

متكاملة للعمل لاستكمال المشروع بمدارس مراقبات التعليم بكافة البلديات.

وبدورها أوضحت عضو اللجنة "أسماء التقازي", بأن من أولويات عمل اللجنة

حصر الوضع الصحي والاجتماعي والبيئي ودراسة المؤشرات الناتجة عن المسح

كافة ، والتي أخذت من العينة المبدئية للمسح المستهدف بمدارس حي الأندلس

كنموذج للعمل , إلى أن يتم استكمال نتائج المسوح المبدئية بالبلديات

وفقاً لأعمال اللجنة المشكلة بالخصوص.

( وال )