نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.الإثنين ، 09-10-2017 - 10:19:00



طرابلس 9 أكتوبر 2017 ( وال )- نشرة الصيد البحري على الساحل
الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد
الجوية اليوم الاثنين.

* الساحل من رأس أجدير إلى الخليج:
*السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.الريح شرش متغير الاتجاه
على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت بينما يكون براني إلى شلوق على بافي
الساحل سرعته مابين (05-15)عقدة. إرتفاع الموج يتراوح مابين
(0.25-1.25)متر.البحر خفيف الموج إلى هادئ .درجة حرارة سطح
البحر(26)درجة مئوية.الرؤية جيدة .

* الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً . الريح شرش على الساحل الممتد من
بنغازي إلى طبرق ويكون براني إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته
مابين (05-15) عقدة البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.ارتفاع الموج
ينراوح ما بين (0.50-1.75).درجة حرارة سطح البحر (25)درجة مئوية.
الرؤية جيدة.
...(وال)...

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