نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس 9 أكتوبر 2017 ( وال )- نشرة الصيد البحري على الساحل

الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد

الجوية اليوم الاثنين.



* الساحل من رأس أجدير إلى الخليج:

*السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.الريح شرش متغير الاتجاه

على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت بينما يكون براني إلى شلوق على بافي

الساحل سرعته مابين (05-15)عقدة. إرتفاع الموج يتراوح مابين

(0.25-1.25)متر.البحر خفيف الموج إلى هادئ .درجة حرارة سطح

البحر(26)درجة مئوية.الرؤية جيدة .



* الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً . الريح شرش على الساحل الممتد من

بنغازي إلى طبرق ويكون براني إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته

مابين (05-15) عقدة البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.ارتفاع الموج

ينراوح ما بين (0.50-1.75).درجة حرارة سطح البحر (25)درجة مئوية.

الرؤية جيدة.

...(وال)...