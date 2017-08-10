واشنطن تطرد اثنين من الدبلوماسيين الكوبيين.

واشنطن 10 اغسطس 2017 (وال) - أعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها طردت في أيار دبلوماسيين كوبيين اثنين اثر احداث تسببت باصابة اميركيين باعراض مرضية في هافانا اواخر عام 2016". وقالت الناطقة باسم الخارجية الامريكية خلال مؤتمر صحافي ان "بعض موظفي الحكومة الأميركية العاملين في سفارتنا في هافانا بكوبا ابلغوا عن أحداث تسببت بمجموعة من الأعراض الجسدية.. لا يوجد لدينا أي أجوبة محددة حول مصدر او سبب ما نعتبره أحداثا". وتابعت "كان علينا ان نحضر بعض الاميركيين الى الوطن، او بعضهم اختار العودة نتيجة لذلك. وطلبنا من كوبيين اثنين مغادرة الولايات المتحدة ونفذا ذلك". وفي وقت لاحق الاربعاء اكدت الحكومة الكوبية ما حدث. وقالت انها اعترضت على طرد مسؤوليها، كما أنها حضت الولايات المتحدة على العمل معا من اجل إلقاء الضوء على الاحداث التي جرت بداية العام في هافانا. واستانفت الولايات المتحدة علاقاتها مع كوبا عام 2015 بعد نصف قرن من القطيعة. غير أنها عادت وتدهورت مرة اخرى بعد وصول الرئيس ترمب الى السلطة عام 2016.