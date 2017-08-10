الداخلية الإيطالية: استمرار وتيرة تراجع أعداد المهاجرين.

روما 10 أغسطس 2017 (وال)- اظهرت بيانات لوزارة الداخلية الايطالية استمرار وتيرة تراجع اعداد المهاجرين غير النظاميين الذي يصلون بحرا إلى التراب الإيطالي منذ أسبوع إلى الآن، مفيدة بأن ذلك ساهم في انخفاضهم هذا العام مقارنة بالعام المنصرم بمعدل تجاوز الـ3 بالمائة. وعزت هذا التراجع إلى انخفاض الوافدين خلال شهر يوليو الماضي، (من 23552 إلى 11459) وذلك على الرغم من أن أرقام المهاجرين في الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت تلك المسجلة في الأشهر المماثلة من العام الماضي. وبناء على هذه البيانات، فقد وصل إلى البلاد 96 ألف و845 مهاجر في الفترة من مطلع يناير من العام الحالي إلى صباح اليوم الأربعاء، مسجلين بذلك انخفاضا بنسبة 3.47 بالمائة، مقارنة بنفس المدة من العام المنصرم حيث تم توثيق وصول 100 ألف و28 شخص. وأشارت الداخلية الإيطالية إلى أن الموجة الأكبر من الوافدين منذ بداية العام تم تسجيلها في يوم 25 يوليو الماضي بوصول ألف و28 مهاجر.