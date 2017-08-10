الاتحاد الأوروبي يدرج 9 أشخاص و4 كيانات على قائمة عقوبات كوريا الشمالية .

بروكسل 10 اغسطس 2017 (وال)- قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنه أدرج تسعة أشخاص وأربعة كيانات على قائمة العقوبات على كوريا الشمالية ضمن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الأمم المتحدة ضد بيونجيانج بعد تجاربها الصاروخية الأخيرة. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن العقوبات الجديدة تشمل مصرف التجارة الخارجية (إف.تي.بي) المملوك للدولة. وقال المجلس "القرار يرفع العدد الإجمالي لمن تشملهم الإجراءات المقيدة إلى 62 شخصا و50 كيانا وفقا لقوائم الأمم المتحدة. علاوة على ذلك يدرج الاتحاد الأوروبي 41 شخصا وسبعة كيانات بصورة مستقلة".